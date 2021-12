La Nuit des Rois

Philippe Lacôtes Nachtstück spielt in der MACA, dem größten Gefängnis der Elfenbeinküste, weit abseits von der Hauptstadt Abidjan gelegen. Dort kommt ein neuer Gefangener an.

Der König der Gefangenen erklärt dem Neuankömmling die Spielregeln: Wenn er in der kommenden Vollmondnacht mit dem Erzählen einer Geschichte bis zum Morgen durchhält, wird er der neue Chef – andernfalls droht ihm der Tod. Mit diesem Referenzrahmen – er knüpft sowohl an die Macht der Griots an, jener in ganz Westafrika bekannten Geschichtenerzähler*innen, als auch an Scheherazade aus "1001 Nacht", die einst ebenso um ihr Leben erzählt hat – beginnt eine Nacht, die viele Überraschungen birgt.

Die Mission von TAVMA: bekannte Narrative in Frage zu stellen und neue Arten von Storytelling zu entdecken. Die Watch Party ist ein hybrides Film + Live-Talkformat, das gleichzeitig in Präsenz und online stattfindet. Es ist keine Vorführung, bei der man nach dem Film den Raum verlässt. Du kommst als Fremder und gehst mit Freunden, denn hier gibt es Zeit und Raum um Zwischenmenschliches nachhaltig wachsen zu lassen.