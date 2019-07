× Erweitern La Ola Mannheim

Sommer, Sonne, La Ola – nach dem sensationellen Start in 2015 und 2016 kommt das Schlagerfestival der Superlative zurück nach Mannheim. Dann erlebt der Partysommer im Rhein-Neckar-Delta seinen Höhepunkt: Auf dem Maimarktgelände gibt sich wieder die Elite der bundesdeutschen Party- und 90er Acts das Mikro in die Hand, um gemeinsam mit tausenden von Fans einen 9-stündigen Partymarathon unter freiem Himmel zu feiern. Mit dabei sind Ikke Hüftgold („Der Mickie Krause Song“, „YAYA KOLO“), Die Dorfrocker („Hey Schakkeline“, „Dorfkind“), Isi Glück („Das Leben ist ne Party“, „Wir sind die Kinder von Malle“) und viele mehr. Auch die 90er Jahre Legenden Captain Jack („HeyHo Captain Jack“), Masterboy („Feel the Heat of the Night“) und Layzee aka. Mr. President („Coco Jambo”) bringen die Menge auf dem Maimarktgelände zum Kochen.