LA SÉCURITÉ (CAN)

La Sécurité ist ein Kollektiv, dessen Art-Punk von treibenden Beats, schrägen Arrangements und minimalistischen Melodie-Hooks lebt.

Die Musik wirkt, als wäre sie durch einen Filter aus Schlaflosigkeit gejagt – geprägt von der grellen Neonästhetik der Großstadt. Inhaltlich kreist sie um das Leben am Abgrund und entfaltet dabei eine explosive Energie, die wie gemacht ist für die Tanzfläche. Die Texte greifen das Ethos der Riot-Grrrl-Bewegung auf und feiern Selbstbestimmung, Freundschaften (die guten wie die schwierigen) sowie ein grundsätzliches Wohlwollen.