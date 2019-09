La Serenissima

In keinem anderen Land kommt der Individualität des jeweiligen Stils der Kunstlandschaften ein derart hoher Stellenwert zu wie in Italien, insbesondere in Venedig. Die einzigartigen Lichtverhältnisse in der vom reflektierenden Wasser umgebenen Lagunenstadt und die leicht dunstige, von winzigen Tropfen durchtränkte Luft rufen eine ganz eigene Form der Wahrnehmung hervor. Dies inspirierte nicht nur die venezianischen Maler, sondern vor allem die Zeichner. "Sprezzatura" (Lässigkeit) wurde zum Leitmotiv. Der Strich, oft mit der Feder, übernimmt die führende Rolle, vibrierend und in tänzerischer Leichtigkeit.

Im Graphik-Kabinett präsentieren wir rund 50 venezianische Zeichnungen, die zeigen, in welcher Tradition Giovanni Battista Tiepolo, "der beste Maler Venedigs" steht: Künstler wie Jacopo Tintoretto, Paolo Veronese, Sebastiano Ricci, Giovanni Battista Piazzetta, Giuseppe Bernardino Bison u.a. präsentieren die unterschiedlichen Facetten der venezianischen Zeichenkunst vom 16. Jahrhundert bis zum Niedergang der Republik.