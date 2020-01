Mit einer Kurtisane zu verkehren, gehört für Männer der besseren Gesellschaft zum guten Ton und steigert sogar ihr Ansehen, denn die schönen Halbweltdamen verleihen ihre Gunst nicht an jeden. Aber darf man sie auch lieben?

Violetta Valéry ist eine Edelkurtisane, eine selbstbewusste Frau, die mit Herren aus den höchsten Kreisen auf Augenhöhe verkehrt. Aus Anlass ihrer scheinbaren Genesung von einer schweren Krankheit gibt sie einen Ball. Alles, was Rang und Namen hat, feiert bei ihr. Da wird ihr sehr zum Missfallen ihres aktuellen Liebhabers Baron Douphol der junge Alfredo Germont vorgestellt. Die Liebe trifft die beiden wie ein Blitzschlag, und schon kurze Zeit später gibt Violetta ihre professionelle Distanz auf. Sie werden ein Paar, ziehen zusammen und genießen ihre Zweisamkeit.

Eines Tages erhält Violetta in Abwesenheit Alfredos Besuch von dessen Vater Giorgio Germont. Er verlangt von ihr, auf die Liebe des Sohnes zu verzichten, damit die Familienehre wiederhergestellt und Alfredos Schwester standesgemäß verheiratet werden kann. Schweren Herzens willigt Violetta ein, zumal sie weiß, dass sie an der tödlichen Tuberkulose leidet. Sie hinterlässt Alfredo einen Abschiedsbrief, in dem sie behauptet, in ihr altes Leben zurückkehren zu wollen. Alfredo ist rasend vor Schmerz und eilt ihr hinterher. Auf einem Ball trifft er sie in den Armen ihres früheren Liebhabers und beschimpft sie vor aller Augen als Hure. Als Giorgio Germont seinem Sohn Monate später seine Intrige gesteht und Alfredo zurück zu Violetta stürmt, ist es bereits zu spät.

Bei der Uraufführung von »La Traviata« (dt. »die vom Weg Abgekommene«) 1853 in Venedig reagierte das Publikum zunächst entsetzt. Denn diese skandalöse Geschichte über eine Kurtisane, die noch dazu in ihrer unmittelbaren Gegenwart spielte, fanden sie unerhört. Doch schon mit der zweiten Aufführung 1854 ebenfalls in Venedig eroberte die leidenschaftliche Musik die Zuhörer, auch wenn sie das Libretto von Francesco Maria Piave immer noch ablehnten. Verdi schrieb diese Oper in nur 45 Tagen, nachdem er »Die Kameliendame« von Alexandre Dumas dem Jüngeren 1852 gelesen und auch gesehen hatte. Dumas verarbeitete darin seine eigene Affäre mit der Edelkurtisane Marie Duplessis, die 1847 an Tuberkulose gestorben war. Der ursprünglich geplante Titel der Oper lautete »Amore e Morte« (Liebe und Tod). Und tatsächlich schuf der Meister der musikalischen Seelenmalerei für diese Extremsituationen menschlichen Seins eine Musik, die bis heute unvergleichlich schön ist und »La Traviata« zu einer der erfolgreichsten Opern der Musikgeschichte macht.