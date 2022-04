Noch ist die Via Traviata unbewohnt. Nur der Wind fegt durch die leere Gasse und pfeift Verdis „La Traviata“. Der Gassenhauer lockt ein paar Tänzerinnen an, die tanzend durch die leere Straße flanieren. Tanzinteressierte Menschen treten hinzu, und immer mehr Passanten vergessen ihre Zuschauerrolle und mischen sich ein. Gemeinsam entwickeln sie eine tänzerische Kartographie der nun lebhaft bevölkerten Via Traviata und bereiten den Weg zu einer neuen Body Opera. Wer in der Aufführung mit Profis und Laien am 21.05. mitmachen will, kann sich im Workshop am 14.05. darauf vorbereiten.

Workshop mit Katja Erdmann-Rajski am 14.05.

Tanztheater Aufführung am 21.05., 20:00 Uhr, Einlass 19:00 Uhr