Mit der Oper La Traviata von Giuseppe Verdi gastiert das Theater Pforzheim im Rahmen der Städteoper Südwest mit einer der berührendsten und mitreissendsten Werke des Genres im Bürgerzentrum Waiblingen.

Wörtlich übersetzt bedeutet der Titel der Oper die vom rechten Wege Abgekommene: Inspiriert von Alexandre Dumas‘ Kameliendame, die wiederum auf einer wahren Begebenheit beruht, ist diese Geschichte über eine Kurtisane, die dem Tod geweiht ihrer wahren Liebe entsagt, eine der schönsten Opern des italienischen Repertoires:

Violetta Valéry liebt das Leben und die Männer. Was sie verheimlicht, ist ihre lebensbedrohliche Tuberkulose- Erkrankung. Alles verändert sich, als sich Alfredo Germont in Violetta verliebt und sie sich für ihn auf ein ruhiges Leben an seiner Seite einlässt. Doch Alfredos Vater zeigt ihr die negativen Folgen dieser Verbindung für den Ruf seiner Familie auf. Violetta entscheidet sich daraufhin, ihr Glück aufzugeben und die Verbindung zu lösen. Um Alfredo vor der Wahrheit zu schützen, behauptet sie, ihn nicht mehr zu lieben. Alfredo ist wütend und demütigt sie öffentlich auf einem Ball. Beide Liebenden stürzen somit ins Unglück, während Violettas Lebenszeit verrinnt…

Die Oper, die nur wenige Jahre nach dem Roman entstand, berührt seit ihrer Uraufführung 1853 das Publikum weltweit. Die romantische Musiksprache

Verdis pendelt dabei zwischen Tragik und Unbeschwertheit, die von ihm geschickt gegenübergestellt werden.