Barockes Weihnachtskonzert zwischen Mittelmeer und jenseits der Alpen Künstlerische Leitung: Gabriele Palomba

La Venexiana wurde von Claudio Cavina gegründet, der durch seine langjährige Erfahrung als Countertenor, Dirigent, Cembalist und Wissenschaftler die künstlerische Arbeit des Ensembles nachhaltig geprägt und es zu einem der weltweit führenden Spezialistenensembles für die Musik der Renaissance und des Barock gemacht hat.

Der Name La Venexiana ist der Titel einer berühmten anonymen Renaissancekomödie, die als ein Meisterwerk der italienischen Theaterkunst gilt. In dieser Komödie wird italienische Hochsprache mit diversen Dialekten durchmischt, wodurch die Bräuche und Verhaltensweisen der italienischen Renaissancegesellschaft portraitiert werden. La Venexiana fühlt sich dieser Tradition des Musizierens verbunden. Die Musiker verknüpfen in ihrer Interpretation die für diese Zeit typische Expressivität, die Aufmerksamkeit für die Subtilitäten der Sprache mit den Kontrasten zwischen Raffiniertem und

Populärem, zwischen Kirchlichem und Profanem.

Durch ihre langjährige Zusammenarbeit haben die Mitglieder von La Venexiana einen besonderen interpretatorischen Stil entwickelt: eine warme, wahrhaft mediterrane Mischung aus Textdeklamation, rhetorischer Farbe und harmonischer Verfeinerung. Dieser Stil hat zu großen Erfolgen in allen wichtigen Konzerthäusern und auf internationalen Festivals geführt. Neben der historischen Aufführungspraxis Alter Musik realisiert La Venexiana auch Programme, in denen Musik der Renaissance und des Barock mit Jazz­elementen (Saxophon, Trompete, Schlagzeug, Akkordeon) zu einem ganz neuen, überraschenden Hörerlebnis verbunden wird.