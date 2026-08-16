Das Projekt "La Vida Breve" bietet eine neue Interpretation ikonischer Werke aus dem Repertoire der klassischen Gitarre, neu arrangiert für Gitarre und Streichensemble.

Es ist eine musikalische Reise durch Spanien und Lateinamerika, geprägt von lebendigen Farben und dynamischen Rhythmen.

"La Vida Breve" wurde als musikalische Reise durch die Länder Lateinamerikas und Spaniens konzipiert und präsentiert einige der bedeutendsten Werke für klassische Gitarre. Das Repertoire umfasst Kompositionen von Heitor Villa-Lobos, Leo Brouwer, Antonio Lauro, Isaac Albéniz, Joaquín Rodrigo und vielen anderen.

Den Großteil der Arrangements für dieses Programm schuf der renommierte ukrainische Komponist Illia Zuiko, der mit Orchestern auf der ganzen Welt zusammenarbeitet. Darüber hinaus stammen einige Arrangements von dem deutschen Komponisten Christoph Müller, einem Spezialisten für brasilianische Musik.

Dieses Projekt wurde zudem als Musikalbum in Zusammenarbeit mit dem international anerkannten Weinberg Quartett aufgenommen.

Derzeit wird La Vida Breve von Andre Bernovski als Sologitarrist aufgeführt, begleitet von verschiedenen Quintetten und Streichorchestern in verschiedenen Ländern.

Zum Programm

Musikerinnen und Musiker:

André Bernovski, Gitarre und musikalische Leitung| Katrin Fischer, Violine |Tobias Hohl, Violine | Claudius Fischer, Viola | Tabei Reich, Violoncello