La Vie Bohèhme - Tango meets Gypsy

Immer auf Entdeckungsreise zwischen Tango und Gypsy-Swing, Musettes und Filmschlager bis hin zu den Weiten des Balkans präsentiert das Quartett sein neues Programm.

Dabei beweisen die Vier wieder, dass Musik keine Schubladen kennt. Lassen Sie sich entführen in die Zeit, in der die Nächte voller Geheimnisse waren und die Pariser Gassen von Musik und Künstlerleben bis in die Morgenstunden voller Abenteuer, Höhenflüge und Melancholie waren. Das Quartett versteht es meisterhaft, diese Zeit mit gekonnten Improvisationen und emotionalen Klängen lebendig vor Augen zu führen. Die Melodien fließen wie eine Erzählung – mal zart und flüsternd, mal kraftvoll und voller Energie – und nehmen die Zuhörerinnen und Zuhörer mit in das pulsierende Herz der Bohème. Das Konzert ist ein Liebesbrief an das Leben!

Konzert #21

Anja Baldauf Akkordeon –– Raffael Müller Gitarre –– Dennis Wendel Kontrabass –– Stefan Baldauf Schlagzeug