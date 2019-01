Mit dem russischen Komponisten Stravinsky verband sie eine von vielen leidenschaftlichen Affären. Coco Chanel war eine der großen Unternehmerinnen des 20. Jahrhunderts und hat als unverheiratete Frau ein weltweit renommiertes Modehaus aufgebaut.

Ernst Konarek geleitet Coco Chanel nun zurück auf die Bühne. In seinem neu geschriebenen Monolog „La vie de Coco Chanel“ erweckt er die legendäre Modeschöpferin wieder zum Leben. Die Hauptrolle übernimmt die Schauspielerin Julia Jaschke. Musikalisch leitet Pianistin Nataliya Tkachenko die Inszenierung, die sie am Flügel begleitet. Die Bühne gestaltet Michael S. Kraus, die Kostüme kreiert Gudrun Schretzheimer. Das Stück feierte seine Uraufführung am Samstag, 3. November 18, im Modehaus Reischmann in Kempten und ist nun als Gastspiel im Theaterhaus Stuttgart zu sehen.

Coco Chanel ist schon zu Lebzeiten eine Legende: Sie erfindet nicht nur Klassiker wie das „Kleine Schwarze“ oder „Chanel No. 5″, sie schafft auch das Korsett ab und schenkt dem weiblichen Körper mit ihrer Mode Bewegungsfreiheit. Die Französin hat das Selbstbild der Frau im 20. Jahrhundert von Grund auf verändert und ein völlig neues Stilempfinden geprägt. Dabei wurde Coco Chanel von den mächtigsten Männern ihrer Zeit nicht nur begehrt, sondern auch respektiert.

Wie schillernde Fäden ziehen sich diese zwei Seiten ihrer Persönlichkeit durch ihre Biografie: Strenge, Disziplin und kühle Distanz einerseits, auf der anderen Seite ein Liebesleben zwischen Operette und „Vom Winde verweht“. Das Theaterhaus Stuttgart zeigt nun diese Hommage an eine Legende der Modewelt.

La vie de Coco Chane

lMonolog von Ernst Konarek | Gastspiel Theater in Kempten

Inszenierung: Ernst Konarek

Raum: Michael S. Kraus

Kostüm: Gudrun Schretzmeier

Musikalische Leitung: Nataliya Tkachenko (am Flügel)

Mit Julia Jaschke als Coco Chanel