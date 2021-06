La vie de Coco Chanel

Coco Chanel ist schon zu Lebzeiten eine Legende: Sie erfindet nicht nur Klassiker wie das „Kleine Schwarze“ oder „Chanel No. 5“, sie schafft auch das Korsett ab und schenkt dem weiblichen Körper mit ihrer Mode Bewegungsfreiheit. Mal kühl-kalkulierend, mal leidenschaftlich-wild und dann wieder mädchenhaft-verträumt: Coco-Darstellerin Julia Jaschke schafft es durch intensives Spiel, die vielen Facetten der Modeschöpferin zu beleuchten.

Einlass eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Essen und Getränke to go vor Ort durch das Restaurant Herzogskelter!

Bereits für Januar gekaufte Karten behalten für den neuen Termin am 9. und 10. Juli 2021 ihre Gültigkeit. Sollte der neue Termin für Kartenbesitzer*innen nicht passen, können Sie sich an elena.baumgartner@gueglingen.de oder unter der Tel. 07135/ 108-24 mit der Bitte um Stornierung an das Rathaus wenden.