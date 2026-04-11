La vita è bella così com’è | Pippo Pollina

Pippo Pollina, der vielseitige sizilianische Musiker, ist einer der kreativsten Künstler in der europäischen Singer-Songwriter-Szene und seit mehr als dreißig Jahren unterwegs. Unzählige Plattenproduktionen, internationale Tourneen und prestigeträchtige Kollaborationen verleihen ihm einen besonderen Status, den er sich durch Kontinuität und Engagement sowohl im Studio als auch live auf der Bühne erarbeitet hat.

Begleitet vom Quartetto Arcustico – der Cellistin Cécile Grüebler, der Pianistin Elisa Sandrini, dem Perkussionisten Gionata Colaprisca und dem Klarinettisten Roberto Petroli – wird er sein neues Projekt mit kammermusikalischem Charakter auf die Eislinger Bühne bringen.

La vita è bella così com'è – Das Leben ist schön so wie es ist.