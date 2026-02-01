Laaf Los – Mää oddr wenger

„Laaf Los“ ist ein Trainingsprogramm für den Laufsport in Crailsheim.

Lauftraining für Anfänger, Wiedereinsteiger und sportliche Menschen.

Das Ziel ist innerhalb eines 16-wöchigen Trainings am 27. Juni 2026 beim 7. Crailsheimer Halbmarathon Syntegon-Burgberglauf ausreichend vorbereitet an den Start gehen zu können.

Trainiert wird in zwei Leistungsgruppen mit Trainingsplänen für die 1/4-Marathonstrecke (10,6 km) und die 1/2-Marathonstrecke (21,1 km). Ein Wechsel zwischen den Trainingsgruppen ist immer möglich.

Mehr Infos: laaflos.de