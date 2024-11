BrasilDiscoSoulSynthFunk

Seit über 20 Jahren schleppt der passionierte Platten-Addict seine Vinyl-Scheiben in die Clubs, immer auf der Suche nach dem besonderen Track. Das Motto ist: „It's all about disco isn't it?“ Dabei geht es in einem großen Bogen von Soul/Funk über Disco, New Wave und Latin/Brazil.