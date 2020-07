Lach-Therapie

Wenn er kommt, haben die Nörgler Sendepause! Ingo Appelt hat ein Geheimrezept gegen die deutsche Depression gefunden: Es gibt so lange auf die Zwölf, bis die Sonne wieder scheint. Schmerzen werden weggelacht. Denn Ingo Appelt gibt der allgemeinen Miesepetrigkeit den Rest – zur Not mit einem gezielten Tritt in den Arsch. Es kann doch alles so einfach sein.

Ingo Appelt, Fr. 24. Juli,

20 Uhr, Hospitalhof, Stuttgart renitenztheater.de