LACHEN & LAUSCHEN - Carolin No & Andreas Obieglo

Die Musik von Carolin No lebt von Nähe, Vertrauen und der feinen Balance zwischen Licht und Schatten. Beim Sommer Open Air LACHEN + LAUSCHEN entsteht daraus ein besonderes Konzerterlebnis, das zwei künstlerische Welten miteinander verbindet: Auszüge aus dem aktuellen Duo-Programm „ON&ON“ treffen auf Andreas Obieglos Solo-Projekt „Wasserzeichen“ – intim, atmosphärisch und voller musikalischer Tiefe.

Wenn Carolin und Andreas Obieglo gemeinsam auf der Bühne stehen, entfaltet sich die vertraute Wärme ihrer Songs: bewegende Texte, hymnische Klangflächen und stille Momente, getragen von Carolins unverwechselbarer Stimme. Gleichzeitig öffnet sich der Raum für Obieglos eigene Klangsprache zwischen Piano, Elektronik und orchestraler Weite – mal meditativ fließend, mal pulsierend und groß. So entsteht ein Sommerkonzert, das akustische Nähe und elektronische Farben verbindet, persönliche Geschichten mit cineastischer Klanglandschaft verschränkt und das Publikum auf eine musikalische Reise zwischen Intimität und Weite mitnimmt.