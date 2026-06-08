LACHEN & LAUSCHEN - Fola Dada Trio feat. Meixner & Glass

Die Sängerin Fola Dada und ihre beiden Kollegen Martin Meixner an den Tasten und Joscha Glass am Bass, verbindet eine lange und musikalische Freundschaft.

Für den Konzertabend beim Renitenztheater-Openair haben sie ein besonderes Respertoire ausgewählt, das ihre Liebe zu Soul, Jazz und Folk vereint.

Fola Dadas vielseitige Alt-Stimme trifft hier auf Martin Meixners virtuoses Pianospiel und Joscha Glasss erdendem Bass-Spiel. Spielfreude, Leichtigkeit, reiche Musikalität.

Dies alles und noch mehr ist bei diesem Trio zu hören und zu sehen. „Unser Publikum wird sich genüsslich zurücklehnen, schwelgen.“, sagt Fola Dada und freut sich schon jetzt auf die besondere Location.

Bild (Fola Dada): Annette Cardinale

Veranstaltung bestuhlt mit freier Platzwahl. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Renitenztheater statt. Die Entscheidung, ob wir outdoor oder indoor spielen, treffen wir stets am Nachmittag des jeweiligen Veranstaltungstages mit der entsprechenden Wetter-Prognose für den Abend. Wir empfehlen jedenfalls, warme Kleidung oder eine Decke mitzubringen, weil abends aktuell die Luft kühl sein kann.