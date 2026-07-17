LACHEN & LAUSCHEN - GlasBlasSing: Flaschenarbeit

GlasBlasSing bringen beim Sommer Open Air LACHEN + LAUSCHEN ein ganz eigenes Special auf die Bühne – ein Abend, der zwei Programme vereint und daraus eine neue, überraschende Flaschenmusik-Erfahrung entstehen lässt. Auszüge aus „Happy Hour“ treffen auf „Kästen raus, Flaschenarbeit!“: Glückssuche, Klangexperiment und Pfandwerker-Poesie verschmelzen zu einem Konzert, das ebenso verspielt wie virtuos ist.

Mit ihrem unverwechselbaren Instrumentarium aus Flaschen, Kästen und allem, was der Flüssigkeitenaufbewahrungsfachhandel hergibt, feiern Andreas, Fritze und Möhre die Sonnenseiten des Lebens – mal heiter philosophisch, mal herrlich absurd. Zwischen Glücksrad, Plopp-Daumen, Jazzbass aus Glas und orchestraler Pullen-Power entsteht ein Abend voller akustischer Wonnen, überraschender Wendungen und Geschichten über die kleinen Paukenschläge des Alltags. Ein Open-Air-Konzert, das zeigt, wie vielseitig Flaschen klingen können – und wie schnell aus einem Augenzwinkern ein musikalisches Feuerwerk wird.