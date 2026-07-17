LACHEN & LAUSCHEN - HASA mit Heiner Reiff: „STREIK“ – das neue Album live auf der Bühne!

Hospitalhof Stuttgart Büchsenstraße 33, 70174 Stuttgart

Nach dem poppig-knalligen Debüt 1st ALLBUM (2024) zeigt HASA nun auch ihre lyrische Seite das neue Album STREIK, (Erscheinungsdatum 13. März), wird live auf der Bühne vorgestellt.

Die Band kombiniert den Sound der 70er-Jahre mit zärtlich klingendem Schwäbisch und verschmilzt tanzbaren Jazz, Rock, Blues, Reggae und Funk mit Dialekt-Lyrics, die oft wie Gedichte wirken – mal dadaistisch, mal aus dem prallen Leben gegriffen. HASA lässt als Heiners-All-Star-Attraktion Dinge zusammenwachsen, die bislang niemand zusammendachte, und schafft ein herausfordernd lässiges Gesamtkunstwerk.

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Konzerte & Live-Musik
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