LACHEN & LAUSCHEN - Kevin Tarte: With a Song in my Heart

Erlebt einen wunderbaren Abend mit dem charismatischen US-Amerikaner. Er wird Euch verzaubern mit seiner wunderbaren und einzigartigen Stimme. Kevin Tarte – With a Song in my Heart. Ein Abend mit bekannten Musical Melodien bis hin zum American Songbook. Der „Ur-Graf“ aus Tanz der Vampire nimmt Euch mit auf eine spannende musikalische Reise. Sicherlich

ein Abend, den Ihr nicht so schnell vergessen werdet.

Veranstaltung bestuhlt mit freier Platzwahl. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Renitenztheater statt. Die Entscheidung, ob wir outdoor oder indoor spielen, treffen wir stets am Nachmittag des jeweiligen Veranstaltungstages mit der entsprechenden Wetter-Prognose für den Abend. Wir empfehlen jedenfalls, warme Kleidung oder eine Decke mitzubringen, weil abends aktuell die Luft kühl sein kann.