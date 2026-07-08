LACHEN & LAUSCHEN - Nils Wanderer: Wanderer zwischen den Welten

WANDERER ist mehr als ein Konzertprojekt.

WANDERER verkörpert die Auflösung von Genregrenzen.

Ein zeitgenössisches Dark-Pop-Ritual getragen von einer außergewöhnlichen Countertenor-Stimme. Eine Stimme, die nicht erklärt, sondern erinnert, die nicht fragt, sondern neue Räume offenbart. So bewegt sich WANDERER zwischen Sakralem und Pop, zwischen Club und Kathedrale, zwischen Intimität und Monument.

Bild: Thomas Hankel

Veranstaltung bestuhlt mit freier Platzwahl. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Renitenztheater statt. Die Entscheidung, ob wir outdoor oder indoor spielen, treffen wir stets am Nachmittag des jeweiligen Veranstaltungstages mit der entsprechenden Wetter-Prognose für den Abend. Wir empfehlen jedenfalls, warme Kleidung oder eine Decke mitzubringen, weil abends aktuell die Luft kühl sein kann.