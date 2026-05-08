LACHEN & LAUSCHEN - Roland Baisch und das Count Baischy Swingtett: Einen auf die Liebe

Das Count Baischy Swingtett tritt den Beweis an, dass Humor und hohes musikalisches Niveau sich nicht ausschließen müssen!

Freunde eleganter und federleichter Unterhaltung werden an dieser Show große Freude haben.

Lässig swingt sich das Count Baischy Swingtett durch das Songbook amerikanischer Standards, nur dass die Klassiker, die von Legenden wie Frank Sinatra, Dean Martin und Nat King Cole bekannt wurden, von Roland Baisch ins deutsche übersetzt wurden – eine weise Entscheidung, bedenkt man, dass Roland Baisch und Günther Öttinger den selben Englischlehrer hatten!

Dem Sänger, Comedian und Entertainer Roland Baisch gelingt es, stilvoll eine Showtreppe herunter zu schlendern, ohne dabei hinzufallen, und sein fabulöses Trio mit Frank Wekenmann, Thilo Wagner, und Veit Hübner zaubert mühelos einen Bigband Sound und verdient sich damit den Namen „Count Baischy Swingtett“ redlich!

Roland Baisch (Gesang & Gitarre)

Der Entertainer und Comedian blickt auf eine bewegte Karriere zurück. Mit seinen Comedygruppen tourte er um die Welt und war als Schauspieler in vielen Formaten zu sehen. Mit dem Count Baischy Swingtett lebt er aktuell seine elegante Seite aus.

Thilo Wagner (Piano)

Thilo Wagner ist einer der besten Swing Pianisten Europas. Da Herr Wagner auch über eine Menge Humor verfügt, passt er hervorragend in das Swingtett. Nach dem Autor Martin Kunzler hat mit ihm „die deutsche Szene wieder einen Swing-Pianisten von Rang“.

Frank Wekenmann (Gitarre & musikalische Leitung)

Dass Herr Wekenmann als virtuoser Swing Gitarrist auch noch als Weltmusiker und Rockstar zu den Besten gehört, ist kein Geheimnis. Seit 20 Jahren begleitet er Herrn Baisch bei seinen Comedy Programmen und hat so nebenbei noch das Diplom als lustigster „Side Kick“ mit Bravour bestanden.

Veith Hübner (Kontrabass)

Der Bassist Veit Hübner ist fester Bestandteil der deutschen Musikszene. Ob Jazz, Weltmusik oder Comedy - Herr Hübner integriert sich spielerisch jede Formation. Dass die Söhne von Herrn Hübner und Herrn Baisch auch gemeinsam in einer Band spielen kann kein Zufall sein.

Veranstaltung bestuhlt mit freier Platzwahl. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Renitenztheater statt. Die Entscheidung, ob wir outdoor oder indoor spielen, treffen wir stets am Nachmittag des jeweiligen Veranstaltungstages mit der entsprechenden Wetter-Prognose für den Abend. Wir empfehlen jedenfalls, warme Kleidung oder eine Decke mitzubringen, weil abends aktuell die Luft kühl sein kann.