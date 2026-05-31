Es wartet ein fantastischer Mix aus Kabarett und Comedy auf Sie. Die Moderation des Abends übernimmt der gut gelaunte Ole Lehmann, der vor über 30 Jahren seine Comedy-Karriere im Quatsch Comedy Club in Hamburg startete.

Freuen Sie sich auf:

Die bekannte Komikerin und Kabarettistin Dagmar Schönleber, die das Publikum mit ihrer charmanten und humorvollen Art begeistert. Ob skurrile Alltagsthemen oder zwischenmenschliche Beziehungen – Dagmar Schönleber bringt vieles wieder auf den Punkt und treibt dem Publikum die Lachtränen in die Augen.

Dave Davis, der sympathische Komiker mit dem ansteckenden Lächeln, wurde in Deutschlands Comedy-Hauptstadt Köln geboren. 2010 wurde der amerikanische Comedian mit dem Deutschen Comedypreis als bester Newcomer ausgezeichnet. Seine Comedy ist ehrlich, nachdenklich und gleichzeitig unterhaltsam und lässt das Publikum mit einem langanhaltenden Lächeln nach Hause gehen.

Serhat Dogan, Comedian mit türkischen Wurzeln, vermittelt auf humorvolle Weise kulturelle Beobachtungen und gesellschaftskritische Themen. Freuen Sie sich auf seine einzigartige Art, Humor mit gesellschaftlicher Reflexion zu verbinden.

Jens Heinrich Claasen, der sympathische Komiker, der einfach zu nett ist für diese Welt. Auf dem Klavier zaubert er kurzerhand ein Lied über absurde Alltagssituationen. Sein Programm ist geprägt von pointierten Beobachtungen und kritischen Kommentaren zu aktuellen Themen.