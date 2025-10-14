Lachyoga - Lachen als inklusives Erlebnis

Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag (Charlie Chaplin). Lachen ist gesund, aber was passiert in uns, wenn wir lachen und was haben wir für einen Nutzen davon? Lachyoga kann Energie und Kraft für den Alltag schenken.

Es ist eine Kombination aus Klatsch-, Dehn-, und Atemübungen, verbunden mit pantomimischen Lachübungen. Durch Blickkontakt kommt man schnell in ein echtes Lachen hinein und entdeckt die kindliche Verspieltheit neu. Lachyoga erfordert keinerlei Vorkenntnisse und kann von Jung und Alt praktiziert werden. An diesem Abend erfahren Sie in einer Runde von Menschen mit und ohne Behinderung Wissenswertes über das Lachen sowie Lachyoga in Theorie und Praxis.

In Kooperation mit den Weckelweiler Gemeinschaften, Anmeldung über die vhs Gerabronn.