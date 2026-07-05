LachYoga Tut gut

Lachyoga-Training nach Dr. Madan Kataria ist ein fröhliches und leicht erlernbares Gute-Laune-Training, bei dem jeder mitmachen kann! Grundloses Lachen und sich danach glücklicher und entspannter fühlen, darum geht es beim LachYoga.

Darüber hinaus ist LachYoga im Freien besonders effektiv, da die Sauerstoffzufuhr während des Lachens besonders ergiebig und wohltuend ist. Überzeugen Sie sich selbst, denn Lachen ist ja bekanntlich die beste Medizin!

Hinweis: Es sind keinerlei Yoga-Kenntnisse oder sportliche Voraussetzungen notwendig.

Bitte mitbringen: bequeme Alltagskleidung, Getränke und gute Laune.

Referentin: Yasmin Eisenblätter, Trainerin für Gesundheitskurse und LachYoga www.yasmin-bewegt.de

Treffpunkt: im Buchenhain beim kleinen Tempel, bei Regen in der Elementa-Werkstatt - dort max. 40 Teilnehmer.