Ladakh, Himalaya: Land, Leute & Bergsteigen in Klein Tibet

Ladakh ist eine abgelegene, überwiegend buddhistische Region im Nordwesten Indiens. Sie ist so abgelegen, dass ein lokales Sprichwort lautet: „Das Land ist so karg und die Berge so hoch, dass nur die schlimmsten Feinde oder die besten Freunde uns besuchen wollen.“