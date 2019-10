Ladies' Circle Deutschland – Flohmarkt

»Freundschaft und Hilfsbereitschaft« heißt das Motto des Ladies‘ Circle Mosbach. Unter diesem Banner steht auch ein Flohmarkt am 9. November in Neckarelz, der ausschließlich »von Frauen für Frauen« sein wird.

Bei seiner Gründung war der Mosbacher Circle die Nummer 1 in Deutschland. Die Idee ein Forum für Kontakte und Freundschaft zwischen jungen Frauen im In- und Ausland oder Solidarität unter den Mitgliedern zu entwickeln, fiel auf fruchtbaren Boden und mit knapp 100 Circles und etwa 1000 Ladies hat sich Ladies‘ Circle, von Mosbach ausgehend, in Deutschland etabliert.

Aktuell ist für den 9. November von 18 bis 23 Uhr in der Pattberghalle ein Flohmarkt von Frauen für Frauen in Vorbereitung, der ausschließlich privaten Ausstellern vorbehalten ist. Als Second-Hand-Bazar für getragene Kleidung, Schmuck, Taschen, Accessoires, Düfte oder Deko soll das Angebot bei diesem abendlichen Flohmarkt reichen. Zur Teilnahme kann man sich im Internet unter www.lc1-mosbach.de anmelden. Mit der geringen Standgebühr für die bereit gestellten Tische will man zukünftige Aktivitäten finanzieren.

Daneben kann man bei einem netten Mädelsabend Cocktails schlürfen und sich leckere Snacks gönnen. Wenn man dann beim Plaudern in entspannter und angenehmer Atmosphäre auf die Idee kommt, dass Ladie’s Circle auch für einen selbst eine Bereicherung darstellen könnte, wird man vor Ort genügend Ansprechpartnerinnen finden können.

»Freundschaft und Hilfsbereitschaft« heißt das Motto von Ladies‘ Circle. Neben dem Spaß und der Pflege der Freundschaft bei den regelmäßigen Circleabenden ist Hilfsbereitschaft der andere Schwerpunkt. In Nationalen Service Projekten sind alle deutschen Circles gemeinsam aktiv. Von der Unterstützung der Tafel bis zu einem Friedensdorf oder den Waldpiraten, Initiativen im Kampf gegen K.O.-Tropfen oder gegen Genitalverstümmelung reicht das Spektrum der überregionalen Projekte. Vor Ort ist man auf vielfältige Weise sozial aktiv und hat in der Vergangenheit eine Vielzahl von Organisationen aktiv unterstützt.