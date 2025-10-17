Spannung und Herzklopfen bis zum Sch(l)uss

Die Mörderischen Schwestern gehen über Leichen.

Auf dem Papier, aber auch auf den Bühnen des ganzen deutschsprachigen Raums. Bei der Ladies Crime Night tauchen fünf Autorinnen für einige Minuten in die Welt des Verbrechens ein. Und sie verstehen ihr Handwerk. Während die Uhr tickt, steigt die Spannung. Doch dann ertönt ein Schuss und die Geschichte findet ein abruptes Ende.

Umrahmt von ausgewählter Live-Musik ist die Ladies Crime Night ein Genuss für die Ohren – Ohren von weiblichen und männlichen Gästen.

Ob in Hamburg, Köln oder München, das Konzept der Ladies Crime Night ist immer gleich.