Ladies Crime Night

Spannung bis zum Sch(l)uss

Stadtbücherei Feuchtwangen Webergasse 7, 91555 Feuchtwangen

Die Mörderischen Schwestern gehen über Leichen, aber nur auf dem Papier und auf der Bühne.

Ihre Geschichten sind humorvoll, blutig, dramatisch und immer fesselnd bis … zum Sch(l)uss. Vier regionale Autorinnen werden am bundesdeutschen Vorlesetag in der Stadtbücherei zu Gast sein. Jeweils zehn Minuten lang präsentieren Sie Passagen aus spannenden Kriminalgeschichten. Ist die Lesezeit abgelaufen, ertönt ein Revolverschuss und schon betritt die nächste Autorin die Bühne.

Umrahmt von ausgewählter Livemusik mit ?? verspricht die Ladies Crime Night eine Menge Spannung und ein Vergnügen für die Ohren.

Einlass ab 19:15 Uhr, Kartenverkauf in der Stadtbücherei

Info

Stadtbücherei Feuchtwangen Webergasse 7, 91555 Feuchtwangen
Theater & Bühne
Google Kalender - Ladies Crime Night - 2025-11-21 19:30:00 Google Yahoo Kalender - Ladies Crime Night - 2025-11-21 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Ladies Crime Night - 2025-11-21 19:30:00 Outlook iCalendar - Ladies Crime Night - 2025-11-21 19:30:00 ical

Tags