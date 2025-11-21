Die Mörderischen Schwestern gehen über Leichen, aber nur auf dem Papier und auf der Bühne.

Ihre Geschichten sind humorvoll, blutig, dramatisch und immer fesselnd bis … zum Sch(l)uss. Vier regionale Autorinnen werden am bundesdeutschen Vorlesetag in der Stadtbücherei zu Gast sein. Jeweils zehn Minuten lang präsentieren Sie Passagen aus spannenden Kriminalgeschichten. Ist die Lesezeit abgelaufen, ertönt ein Revolverschuss und schon betritt die nächste Autorin die Bühne.

Umrahmt von ausgewählter Livemusik mit ?? verspricht die Ladies Crime Night eine Menge Spannung und ein Vergnügen für die Ohren.

Einlass ab 19:15 Uhr, Kartenverkauf in der Stadtbücherei