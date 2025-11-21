Tauchen Sie ein in die Welt des Verbrechens!

Die Mörderischen Schwestern gehen über Leichen – doch nur auf dem Papier und auf der Bühne. Ihre Geschichten sind dramatisch, blutig, manchmal lustig und immer fesselnd. Bei der Ladies Crime Night tauchen verschiedene Autorinnen in die Welt des Verbrechens ein. Ist ihre Zeit abgelaufen, ertönt ein Schuss und die nächste Autorin betritt die Bühne. Mit Livemusik kriminell gut umrahmt, bietet die Ladies Crime Night beste Unterhaltung für Ihren Freitagabend. Auch Männer sind herzlich willkommen.