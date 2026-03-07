Ihre Geschichten sind humorvoll, blutig, dramatisch und immer fesselnd. Bei dieser Ladies Crime Night tauchen die fünf Krimiautorinnen in die Welt des Verbrechens ein, umrahmt von kriminell guter Musik.

Ist ihre Zeit abgelaufen, ertönt ein Schuss und schon betritt die nächste Autorin die Bühne.

Die „Mörderischen Schwestern“ sind ein Netzwerk mit über 650 Autorinnen im deutschsprachigen Raum mit dem Ziel, die von Frauen geschriebene Kriminalliteratur zu fördern. Männer sind übrigens ausdrücklich erwünscht.

In Kooperation mit der Hohenloh’schen Buchhandlung Rau.