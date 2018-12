Die „Ladies Crime Nights“

sind in der Region inzwischen ein Geheimtipp. Vier bis acht Autorinnen tauchen jeweils zehn Minuten lang in die Welt des Verbrechens ein. Ist ihre Lesezeit abgelaufen, ertönt ein Revolverschuss (vom Band – keine Angst!) und schon betritt die nächste Autorin die Bühne. Umrahmt von ausgewählter Livemusik bieten die „Ladies Crime Nights“ Spannung und pures Vergnügen! Die “Mörderischen Schwestern“ sind ein Netzwerk mit über 550 Krimi-Autorinnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Momentan sind wird die größte Krimivereinigung Europas. Ziel der “Mörderischen Schwestern“ ist es, die deutschsprachige, von Frauen geschriebene Kriminalliteratur zu fördern. Allein in Baden-Württemberg zählt der Verein über 60 Mitglieder