An diesem Abend bieten wir den Rahmen um Damenmode und Accessoires wie beispielsweise Schmuck und Taschen in Eigenregie zu verkaufen bzw. zu erwerben.

Angeboten wird Damenkleidung ab Größe 164 sowie alle Damengrößen und Umstandsmode. Zwei Neuheiten haben wir uns diesen Herbst für die Ladies Fashion Night überlegt: Zum einen bieten wir ein „DIY“ Kreativangebot an – was genau gestaltet werden kann wird noch nicht verraten.

Zum anderen wird es eine Büchertauschecke geben. Gerne dürfen sie Bücher und Zeitschriften mitbringen und in die Tauschecke stellen. Alle sind eingeladen sich in der Bücherecke mit Lesestoff zu versorgen. Wie gewohnt gibt es Getränke und Cocktails sowie salziges Gebäck und leckere Häppchen. Zur Begrüßung gibt es natürlich wieder ein kostenloses Willkommensgetränk um sich auf den Abend einzustimmen.