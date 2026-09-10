Ladies Fashion Night

An diesem Abend bieten wir den Rahmen um Damenmode und Accessoires wie beispielsweise Schmuck und Taschen in Eigenregie zu verkaufen bzw. zu erwerben.

Angeboten wird Damenkleidung ab Größe 164 sowie alle Damengrößen und Umstandsmode. Dieses Mal gibt es wieder ein „DIY“ Kreativangebot – was genau gestaltet werden kann wird noch nicht verraten. Für die Büchertauschecke dürfen Bücher und Zeitschriften mitgebracht werden. Alle sind eingeladen sich dort mit neuem Lesestoff zu versorgen. Wie gewohnt gibt es Getränke und Cocktails sowie salziges Gebäck und leckere Häppchen. Zur Begrüßung gibt es natürlich wieder ein kostenloses Willkommensgetränk.