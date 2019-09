× Erweitern Copyright@MDietel Voranzeige

Lust auf was Neues? – Ladies Fashionmarkt

Du möchtest gegen die Langeweile was tun und Deinem Kleiderschrank neues Leben einhauchen? Du unterstreichst gerne mit Mode Deine einzigartige Persönlichkeit und hast Spaß auf die Jagd nach schönen und ausgefallenen Klamotten und tollen Schnäppchen zu gehen? Bummelst gerne mit Freundinnen und lässt dich bei einem Plausch von anderen modebegeisterten Frauen inspirieren? Das Thema Nachhaltigkeit ist für Dich nicht nur ein Trend, sondern du gibst gerne getragener Kleidung ein neues zu Hause?

Dann bist Du am 12. Oktober in der Nobelgusch in Pfedelbach ab 13.00 Uhr genau richtig!

Auf unserem neu konzipierten Ladies-Fashionmarkt findest Du alles was Du als modebewusste Frau brauchst. Eine große Auswahl an hochwertiger Markenbekleidung, Schuhen, Handtaschen und Accessoires. Wir haben die Stände bunt gemischt und so eine großartige Auswahl an Marken und Größen zusammengestellt. Neben der großen Auswahl an Kuchen und Snacks kannst Du auch einen Sekt oder ein Aperol Sprizz an unser Bar genießen.

Na, haben wir Dich neugierig gemacht? Dann komm vorbei und genieße den Tag auf unserem Ladies-Fashionmarkt.

Wir freuen uns auf DICH!!