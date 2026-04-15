Ladies Football Club

Im Frühling 1917 sitzen die Arbeiterinnen der Munitionsfabrik Doyle & Walker während ihrer Pause im Fabrikhof.

Ihre Ehemänner, Brüder und Väter sind an der Front. Plötzlich fällt ihr Blick auf Sister K, eine Fakebombe für Übungszwecke, die wie ein Ball aussieht. Rosalyn, Violet, Olivia und die anderen beginnen, damit zu spielen. Und es macht Spaß! Von nun an spielen sie jeden Tag. Ihre sportliche Geschicklichkeit spricht sich herum, bis selbst der Fabrikbesitzer auf sie aufmerksam wird. In Ermangelung an Männermeisterschaften erlebt der Frauenfußball schon bald seine erste goldene Saison. Der Höhepunkt ihrer Karriere ist das Match gegen ein Ladies-Team aus einer Textilfabrik, das aus lauter deutschen Damen besteht.

Die Popularität dieser Pionierinnen, die für Unabhängigkeit und Sichtbarkeit kämpften, zog die offene Feindseligkeit der männlichen Fußballverbände auf sich. 1921 wurden viele Frauenmannschaften zur Auflösung gezwungen und die Benutzung der Stadien in England wurde ihnen 50 Jahre lang verboten. Inspiriert von der wahren Geschichte der ersten Frauenfußballmannschaften erfindet Stefano Massini das Leben von elf phänomenalen Frauen mit ihren Ängsten und Träumen.