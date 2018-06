Ladies Like I Pure Club - \w. DJ Lipstick

Ab Juli wird der Freitag im PURE um ein neues Event-Highlight ergänzt, das sich ganz an die Ladies richtet: Bei LADIES LIKE wird es neben heißen R&B-, HipHop- und Latin-Tunes, freiem Eintritt bis 23 Uhr und einer Happy Hour von 21 bis 23 Uhr auch das eine oder andere Special für die Ladies geben!

Wer noch nicht im Besitz einer der begehrten LADIES CARDS ist, sollte sich schnell eine sichern, außerdem bekommt jede Dreiergruppe Mädels eine Flasche Prosecco gratis. Doch das ist nicht alles: Bei der Premiere im Juli verlost die PURE-Crew unter allen weiblichen Gästen hochwertige und stylishe Accessoires von Louis Vuitton im Wert von über 700,- EUR – wer also eine Chance auf heißen LV-Stuff haben will, sollte am Start sein …