Ladies Night

Der perfekte Mädelsabend!

Mit viel Humor zeigt die Komödie, wie ein gemeinsames Ziel neue Kräfte und ungeahnte Möglichkeiten wecken kann.

Arbeitslosigkeit, Schulden und ein chaotisches Privatleben prägen das Leben ehemaliger Stahlarbeiter in der englischen Industriestadt Sheffield. Als die Chippendales, eine Männerstripshow, vor begeistertem Publikum in der Stadt gastieren, hat der arbeitslose Gary eine Idee. In der Hoffnung auf eine bessere Zukunft stellt er seine eigene Striptease-Gruppe zusammen. Und so beginnen die sechs Männer mit den Vorbereitungen. Sie trainieren, üben zu strippen und zu tanzen – heimlich natürlich, denn schließlich soll die eigene Familie nichts von den Vorbereitungen bemerken. Doch je näher der angekündigte Auftritt rückt, desto mehr steigt die Nervosität. Werden sie es durchziehen?

Aufführungsrechte: Hartmann & Stauffacher Verlag, Köln

Deutsch von Annette und Knut Lehmann

In einer Fassung von Frank Piotraschke