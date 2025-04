Shopping und mehr in der Wertheimer Altstadt speziell für Frauen - das bietet die Wertheimer Ladies Night. Die Besucherinnen erwartet eine Vielzahl an Sonderaktionen in den teilnehmenden Geschäften.

Standplatzbewerbung für Beschicker an Christian Schlager, Telefon 09342/301-490, E-Mail: christian.schlager@wertheim.de