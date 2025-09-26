Shopping und mehr in der Wertheimer Altstadt speziell für Frauen - das bietet die Wertheimer Ladies Night. Die Besucherinnen erwartet eine Vielzahl an Sonderaktionen in den teilnehmenden Geschäften.
Ladies Night
Wertheim 97877 Wertheim
