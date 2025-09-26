Ladies Night

Gönne dir deine Auszeit!

Erlerne sanfte Pilatesübungen zur Aktivierung und Stabilisierung deiner tiefliegenden Muskelschichten, primär von Beckenboden-, Bauch-, Hüft- und Rückenmuskulatur und zur effektiven Stärkung deiner Körpermitte. Durch den Einsatz von Redondo-Bällen werden die ganzheitlichen Übungen variiert und weitere wohltuende Entspannungs- und Massageübungen für Schulter, Nacken und Rücken eingebaut mit dem Ziel Körper und Geist in Einklang zu bringen.

Zudem darfst du die Chakren - deine Energie- und Bewusstseinszentren – und ihre Funktion kennenlernen. Gemeinsam werden wir diese mit speziellen Yoga-Übungen aktivieren und mit einer Meditation in Fluss bringen. Der Abend wird mit kleinen, gesunden und leckeren Häppchen aus der fideljo-Küche umrahmt. Freuen Sie sich auf einen schönen, lockeren und entspannten Abend unter der Leitung von Tanja und Marie Bauer.

Bitte bringen Sie folgendes mit: Matte, Kissen und Decke.