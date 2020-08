Ladies & Gentleman

STIMM 3 – das Frauen-Ensemble

Das in Calw und Umgebung inzwischen bestens bekannte Gesangs - Ensemble STIMM 3 sind ambitionierte Sängerinnen, die sich ein breites Repertoire von Jazz-Titeln bis zu alten Schlagern und Evergreens erarbeitet haben. Sowohl in ihren Unterhaltungsabenden als auch bei geistlichen Konzerten können sie ihr Publikum begeistern. Der Name des Ensembles spiegelt die drei Frauenstimmen Sopran, Mezzosopran und Alt wieder. Es singen: Elise Theurer, Andrea Schludi-Werner, Marlene Theurer, Monika Freundorfer und Martina Theurer, die auch den Klavierpart übernimmt. Für den Sommerabend im Kloster haben die Damen ein abwechslungsreiches Programm aus deutschen und englischen Songs vorbereitet.

Aurelius Sängerknaben Calw

Unter der Leitung von Bernhard Kugler, dem künstlerischen Leiter, präsentieren die Aurelianer ein schwungvolles sowie abwechslungsreiches Programm. „Männer mag man eben“, zu diesem Motto gestalten die Männerstimmen der Aurelius Sängerknaben Calw den Abend. Es wird nicht nur humorvoll der Unterschied zwischen Männern und Frauen besungen, sondern auch die Schwaben („Mir im Süden“). Zum Abschluss des Abends wird der „Lion“ (Lorenz Maierhofer) schlafen gelegt.