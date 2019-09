Lads go buskin

Eine musikalische Reise über Abschiednehmen, Ankunft und Rückkehr, Fremde und Heimat, Freud und Leid der Handwerksgesellen auf der Walz. Die Walz, das reisende Studium der Handwerker. Sie ist auch heute noch so aktuell wie im Mittelalter, als sie Zulassungsvoraussetzung zum Meistertitel war. 3 Jahre und 1 Tag durften fremdgeschriebene Gesellen nicht mehr näher als 50 km an ihren Heimatort. Davon wie es damals war und auch heute noch ist wird in zünftiger Weise musikalisch erzählt. Alte Gesellenlieder und Texte, vermischt mit modernen Musikstücken und Gedichten, die auf der Walz von Jimmy Maas entstanden sind, laden die „Lads“ ein zur Reise durch 3 Jahreszeiten und ein Tag.

Die „Lads“ sind 7 Musiker aus Sonnenbühl, Melchingen, Reutlingen und Pfullingen, die sich der irischen Musik verschrieben haben, und mittlerweile seit über 15 Jahren gemeinsam musizieren.