Die „Lads“ sind 8 Musiker aus der Region, die seit fast 20 Jahren Irish Folk spielen. Inspiriert durch die Atmosphäre irischer Pubs, die Klänge von Jigs, Hornpipes und irischen Songs, kehrten einige Bandmitglieder von teils längeren Irlandaufenthalten zurück. Die Band empfindet irische Musik als “good crack”: Wichtig ist der Spaß am Miteinander, am Dialog mit dem Publikum. Lads Go Buskin‘ steht deshalb für lockere ausgelassene Stimmung. Der irische Nationalfeiertag - der St. Patrick’s Day - war zwar schon am 17.März. Wir feiern ihn halt erst zwei Tage später.

Christof Hummel–Geige, Julian Letsche-Mandoline, Uwe Morgenstern-Akkordeon, Bernd Stotz-Akkordeon, Freddie Knaier-Gitarre, Jimmy Maas-Gitarre, Wilfried Lever-Bass, Eckhard Bez-Schlagzeug