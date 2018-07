Die junge Christine, die sich selbst den Namen Lady Bird gibt, liebt ihre Mutter über alles. Jedoch hasst sie ihre Schule, ihre Heimat und manchmal ist sie dann doch auch von ihrer Mutter genervt. Deshalb will sie aufs College gehen, dass an der Ostküste liegt. Jedoch sind ihre Noten zu schlecht und ihre Eltern haben nicht so viel Geld. Lady Bird verbringt viel Zeit mit ihrer besten Freundin und lernt nebenbei auch noch zwei junge Männer kennen, denen sie sich sehr zugewandt fühlt.