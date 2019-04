Lady Monday: "Die Jungs und ich"

Die Jungs, das sind Böny Birk am Klavier, Dr. Andreas Streit am Kontrabass und Armin Fischer am Schlagzeug.

Ich kenne sie von Honey Pie, wo wir lange Jahre zusammen die Bühnen des Landes zum Strahlen brachten.Und ich bin Anette Heiter - Sängerin und Kabarettistin mit Wisch-mop-Frisur.Unser gemeinsames Programm heißt „Spülbetrieb“und es ist calgonklar, dass dabei kein Auge trocken bleibt.Wenn Böny das Klavier spült, werden selbst die schwarzen Tasten weiß, Armin swingt sogar mit Wurzelbürste und Kontrabass spielen kann ja eigentlich jeder - aber mit Gummihandschuhen kann es nur Andi!

Eine durch und durch beswingende Angelegenheit und ich tu mein Bestes, um Jazz, Chanson und Pop auf Hochglanz zu polieren (ohne Gläser zu zersingen, denn schließlich will ich ja nicht die Spülfreude der Jungs trüben...)Ich freu mich, wenn Ihr uns beim Abwasch zuschaut.

Eure Anette Heiter

Anette Heiter - Vocals

Böny Birk - Klavier

Andreas Streit - Kontrabass

Armin Fischer - Schlagzeug