Lady Monday: Mostly Ballads

Was macht Musik zu etwas Besonderem? Wenn man spürt, dass sie über die bloßen Noten und Klänge hinauswächst. Wenn man spürt, dass die Musiker ihr ganzes Inneres in sie hineingeben.

Wenn man merkt, dass sie eben nicht anonym ist. Verbunden durch die selbe Leidenschaft und ihre besondere Freundschaft performen Anna Springer und Steffi Lukassek facettenreiche Interpretationen. Sie lassen das Publikum spüren lassen, dass ihre Verbindung alles andere als anonym ist. Insbesondere Balladen geben dem Publikum Einblick in den musikalischen Austausch des Duos, welcher auf gefühlvoller Harmonie zweier unterschiedlicher Persönlichkeiten basiert.

Die perfekte musikalische Extension bilden Erik Biscalchin und Tim Strohmeier. Ein weiteres Duo, bei dem man spürt, dass das was von der Bühne in die Füße geht, eine persönliche Stimme trägt. Zusammen legen die vier ihre ganz eigene Handschrift in die Interpretation der Stücke. Manchmal fein, manchmal ruppig, stets gefühlvoll aber nie zu schmalzig.

Steffi Lukassek - Vocals

Anna Springer - Piano

Erik Biscalchin - Bass

Tim Strohmeier - Drums