Lady Monday:

Die Stuttgarter Jazzsängerin Stefanie Platsch präsentiert am heutigen Abend, gemeinsam mit den hervorragenden Solisten Frank Eberle am Piano, Markus Bodenseh am Kontrabass und Martin Grünenwald am Schlagzeug, ihre Fundstücke – gooviges Strandgut, sowie fein bearbeitete Kostbarkeiten aus der Jazzwelt.

Man kann gespannt sein auf „Eine besondere Stuttgarter Stimme ...“ *, samtig, unkonventionell, stilistisch sowohl von der Jazztradition, als auch von anderen musikalischen Richtungen beeinflusst...

Stefanie Platsch - Gesang

Frank Eberle - Piano

Markus Bodenseh - Bass

Martin Grünenwald - Schlagzeug