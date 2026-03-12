Lady R & The Paulinettes

Lady R and the Paulinettes spielen nicht nur Lieder. Die Band erzählt Geschichten – und zwar solche, die man nicht nur hört, sondern später noch irgendwo im Bauch spürt.

Es fängt leise an: ein paar Gitarrenakkorde, ein warmer Bass. Dann Pauline Ruhe – mal schwebt sie wie Staub im Scheinwerferlicht, mal hat sie die Schwere einer Nacht, in der man noch lange nicht nach Hause gehen will. Die vier klingen als hätten Soul und Jazz beschlossen, eine gemeinsame Wohnung zu nehmen – mit gelegentlichen Nachbarschaftsbesuchen von Blues und Pop. Mit einer leisen, aber hartnäckigen Überzeugung, dass Musik ein Gespräch ist – zwischen Sängerin und Instrument, zwischen Publikum und Band, zwischen Gestern und Heute.

An Lady R’s Seite drei Musiker, die die gemeinsamen Geschichten weiterschreiben:

Werner Acker an der Gitarre, dessen Soli wie handgeschriebene Briefe aus einer Zeit klingen, als noch niemand über Streaming nachdachte.

Felix Schrack am Schlagzeug, der den Puls hält wie ein Herzschlag, der sich manchmal an ein Vinyl-Knistern lehnt.

Und Florian Dohrmann am Kontrabass – tiefe, warme Töne, präzise und fesselnd, wie ein Filmdialog im Halbdunkeln.

Das Repertoire ist ein Spaziergang durch Jahrzehnte, bei dem Lou Reeds „Walk on the Wild Side“ lässig an den Black Pumas vorbeiflanieren darf. Blues, Soul und zeitgenössische Klänge treffen sich am selben Tisch – ohne sich nach Stilfragen zu erkundigen.

Ein Abend mit Lady R and the Paulinettes ist kein greller Showact. Er ist eher wie eine gute B-Seite: die, die man immer wieder auflegt, weil sie nach wilden Zeiten, Zigarettenrauch, alten Filmen und langen Gesprächen klingt. Und irgendwo zwischen den Tönen entstehen Momente, die nicht nach gestern oder morgen klingen – sondern nach genau jetzt.